نادي مانشستر سيتي يعرض كأس الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس كاراباو خلال جولة الأبطال في مصر

جولة استثنائية لكؤوس السيتي في مصر

الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر 2018: استعرض نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الكؤوس التي أحرزها خلال الموسم في بطولتي الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وذلك في “جولة الأبطال” التي انطلقت مؤخرًا ووصلت الأسبوع الماضي إلى مصر لتلمع في سماء القاهرة.

انطلقت “جولة الأبطال” في مصر احتفالًا بالإنجازات التي حققها الفريق خلال هذا الموسم المذهل، حيث تمكن مانشستر سيتي من إحراز 100 نقطة خلال المباريات التي لعبها في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز. تضمنت الجولة أيضًا مجموعة من الفعاليات المخصصة لمشجعي النادي وعرضًا للمباريات، إضافة إلى القيام بزيارات إلى المشاريع المجتمعية التي ينفذها النادي حول العالم.

واحتفى حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بتواجده في مصر أثناء “جولة الأبطال” التي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد للطيران في عدة مناطق وأبرزها منطقة الأهرامات الأثرية فى الجيزة، ومدرسة القاهرة الجديدة البريطانية الدولية.

وفي تصريح له، قال عمر بيرادا، مسؤول العمليات في نادي مانشستر سيتي: “نحن متشوقون للاحتفال بما حققناه مع المشجعين في مدنهم حول العالم، وتواجد جولة الكؤوس في مصر التي تقام بالتعاون مع الاتحاد للطيران تؤكد لمشجعينا أنهم كانوا الأساس في الوصول إلى هذا الموسم الأسطوري الحافل بالإنجازات والأرقام القياسية. لقد تم منح جماهير السيتي فرصة مميزة للتصويت وبلغ عدد الأصوات لصالح جماهير السيتيزن في مصر، لذا كانت وجهتنا لمصر مميزة وذات طابع حماسي برفقة الآلاف من مشجعي النادي”.

وأضاف بقوله: “من الرائع الاحتفال بالإنجازات التاريخية مع جماهير السيتي في القاهرة وفي جميع أنحاء العالم. رحب الجميع بالنادي ترحيبًا حارًا وفي كل محطة من محطات الجولة. نشكر الجماهير على دعمهم الكبير.”

وقال باتريك بيرس، نائب الرئيس لشؤون شراكات التسويق في الاتحاد للطيران: باعتبارنا الشريك الرئيسي لنادي مانشستر سيتي، فإننا في الاتحاد للطيران سعداء لاستعراض الجوائز المرموقة والكؤوس للاحتفال معًا مع عشاق وجماهير النادي حول العالم”.

وأضاف: “يسعدنا التواجد وسط عشاق النادي في منطقة الشرق الأوسط، كانت الأجواء والاحتفالات بجولة الكؤوس في مصر استثنائية”.

عبر منصة برنامج “سماء السيتي” يستطيع مشجعو النادي ترشيح المواقع التي ستنضم إليها “جولة الأبطال”. وسيفاجئ النادي عددًا من مشجعيه ويمنحهم تجارب مذهلة تكريمًا لولائهم ودعمهم للفريق السماوي. وبلغ عدد أصوات المشجعين ممن رشحوا مصر لتكون الوجه القادمة هي الأكثر، ويتم الآن التصويت لمعرفة البلد الآخر.

ومن الجدير بالذكر أن الكؤوس تتواجد حاليًا في مقر مدارس السيتي لكرة القدم بأبوظبي بالمنطقة الإعلامية قادمة من مصر، ريثما يتم الكشف عن المحطة القادمة التي ستستضيف كؤوس السيتي، هذا وستزور الكؤوس أكثر من 15 مدينة خلال الأسابيع القادمة.

يمكن للمشجعين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول “جولة الأبطال” عن طريق زيارة www.mancity.com/trophytour، أو عن طريق منصة عضوية السيتيزنز الخاصة بالنادي.

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