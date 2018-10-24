هادي يكشف السر “بنجاح” محافظتي اربيل ودهوك و”الفشل” في السليمانية والبصرة

قال محافظ اربيل نوزاد هادي يوم الاثنين السبب في التنمية والتطور في محافظته وكذلك دهوك مقابل باقي المحافظات العراقية يعود الى وجود الاغلبية السياسية في اقليم كوردستان.

وقال هادي في كلمة القاها خلال ملتقى ميري- الشرق الاوسط باربيل، انه بسبب الاغلبية السياسية في اربيل ودهوك والسليمانية الا ان الاخيرة تغير الوضع بها لاحقا حققت تقدما جيدا في مجال التنمية والتطور، عازيا عدم تقدم التنمية في المحافظات العراقية الاخرى الى التوافق على المناصب، وتوزيعها بين الاحزاب.

واضاف انه في عام 2010 وعند زيارته لمحافظة البصرة ابلغه محافظها انها تمتلك ملياري دولار في البنك من البترودولار لكنهم لم يستطيعوا صرف دولار واحد في الوقت الذي كانت في الخدمات منعدمة في المحافظة الاغنى بالنفط في العراق.

وتابع هادي ان المحافظ آنذاك قال له انه بسبب الخلافات بين الاحزاب والتي كان كل منها حينها لديه منصب في المحافظة لم يتم التمكن من تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية.