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هذا هو الفارق بين كاتب إنساني ذي نزعة إنسانية و كاتب عقائدي ذي مشاعر متحجرة !

بقلم:مهدي قاسم
حسب ظني يوجد نوعان من كتّاب ، النوع الأول يتميز بنزعة إنسانية راسخة تجعله يسير في طريق الحق و الإنصاف ، منحازا إليهما دائما و أبدا ، بغض النظر عن اليقينيات و العقائد التي يؤمن ، بل أن نزعته الإنسانية تبقى متسامية دائما فوق عقائده ومبادئه وفي حالة نذير و نفير ، لتجعله أن يقول الحق و الحقيقة حتى لو جاءت متعارضة أحيانا مع قناعاته ، و يفضح الظلم و الباطل دون أي اعتبار لأي شيء نفعي أو مادي أو التزام عقائدي متعصب و أعمى ..

و لكونه متحرر أصلا من قيود والتزامات مادية أو عقائدية فهو يجده نفسه حرا طليقا دائما : لا يداهن ولا يجامل و لا يدافع عن ما هو ظالم و باطل على حساب إسكات نداء ضميره و شعوره الإنساني ، بل ولا يسكت عن الحق عندما يراه كيف يصادرونه استهتارا ، أو يدسون عليه إجحافا و انتهاكا ، ولا عن الباطل عندما يكون مصدر ظلم وبلاء و عذاب للناس ومنفعة و امتيازا لفئة سياسية ومتسلطة باغية و مارقة ..

أما النوع الثاني من الكّتاب فيتميزون بالتبعية و الذيلية لفئة أو مجموعة ما ، أما بدافع ارتزاق ومنفعة مالية أو بدافع التزام عقائدي أو قومي متعصب فنجدهم يسكتون عن الظلم و الباطل عندما يرتكب هذه ” البعض ” المحسوبين عليهم ــ سياسيا أو فئويا ــ جرائم قتل وانتهاكات بحق أناس أبرياء ، فليذون بصمت القبور و كأن شيئا لم يحدث ، و كأنما ثمة ذبابة قد سُحقت ولكن عندما يتعلق الأمر بخصومهم وأعدائهم السياسيين والعقائديين فتجدهم يسطّرون مقالات تلو أخرى بضجيج وصخب عاليين ، ليس دفاعا عن براءة قتيل أو ضحية ما ، إنما بدافع إسقاط إعلامي موجه بعناية ضد هذا الخصم السياسي أو ذاك العدو العقائدي ..

إذن فالمسألة هنا لا تتعلق بالإصغاء إلى صوت الضمير الإنساني الحي ، الذي قد لا يوجد اصلا عند هؤلاء، بقدر ما هو إصغاء مهووس إلى رطانات و فحيح عقيدة ويقينيات متكلسة ..

و إلا ما فارق بين قتل سعاد العلي و تارا فارس وغيرهما في العراق من قبل ميليشيات أو جهات متطرفة كما وصفها وزير الداخلية الأعرجي ، و بين جريمة قتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا ؟

أو بالأحرى : ما الفارق بين عملية مقتل الصحفي الكوردي العراقي سردشت عثمان، بعد اختطافه والذي عُثر عليه مقتولا بعد عمليات تعذيب رهيبة و بضراوة وحشية لحد التشوه ، لا لشيء ،إلا لكونه قد تغزّل بابنة مسعود البارزني و بين تقطيع جسد خاشقجي المعارض للنظام السعودي ؟! ..

لقد وجدنا صمت القبور في كلا الحالتين و ذلك خضوعا لقيود و التزامات أما مادية ونفعية ارتزاقية أو عقائدية وفئوية متعصبة لجهة أو فئة ما ، جعلت أغلب كتّاب الطرفين أن يصمتوا عن قول الحق و يتقبلوا الظلم والجريمة المرتكبة بحق الآخرين و يعتبرونه أمرا عاديا ..

أما ” الكتّاب السنة ” من مخلفات النظام السابق فهم يضا لزموا الصمت إزاء جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لا شيء سوى لكون المحرض الرئيسي على ارتكاب الجريمة هو النظام السعودي ” السني ” الذي لا يجوز فضح جرائمه لكونه كان داعما ل”أهل السنة ” في الصراعات و النزاعات الطائفية الدموية التي جرت في العراق ، في الوقت الذي نجد بعض من هؤلاء ” الكتّاب ” لا يفوت مناسبة إلا و يستغلها ضد النظام الإيراني تسقيطا و تشنيعا ..

و يتضح مما ورد ــ أعلاه ــ أن الالتزام العقائدي الأعمى و القطيعي يقتل الضمير الإنساني عند البعض تماما ويجعلهم صما و بكما لا ينطقون دفاعا عن الحق ضد الظلم و الباطل ، مثلما يملي ذلك الضمير الحي و الشعور الإنساني الراقي والمتسامي الجميل عند غيرهم ممن يصغون لنداء ضمائرهم فقط الأمرالذي يجعلهم يفضحون الأعمال الوحشية والبربرية و ينددون بها ، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها . .

أما سبب كتابتنا عن جريمة قتل خاشقجي ، فأنما دافعه الأساسي هو التضامن الأخلاقي و المهني الذي يجب أن يوجد بين أصحاب القلم بغض النظر عن اختلاف المواقف ووجهات النظر المتباينة ..

و يبقى أن نقول : أن من يتابع مقلاتي منذ سنوات سيجد و يتأكد من أنني كتبتُ عشرات مقالات نقدية ضد النظامين الإيراني و السعودي على حد سواء ، ليس بدافع كون أحداهما نظاما ” شيعيا ” و الأخر نظاما ” سنيا : إنما ووفقا لاعتقادي الراسخ بكونهما نظامين ثيوقراطيين وقمعيين و من مخلفات القرون الوسطى و لا يصلحان لهذا العصر لا من قريب ولا من بعيد .

أو على الأقل ، أنا هكذا أفهم المسألة و أتصرف على ضوئها.

معتزا في الوقت نفسه باستقلاليتي الفكرية و عدم تمييزي بين العراقيين على أساس دين أومذهب أم عرق ، أنما اميزهم على أساس أفعال و أعمال وعلى ضوء ذلك أشيد بهم و أثمن جهدهم ،إذا كانت أعمالهم ذات منفعة للمصلحة العامة ، أو بالأحرى أدينها إذا وجدتها تتجاوز على حقوق الناس أو متصفة بطابع إجرامي بحق أناس أبرياء و مسالمين و تضّر في الوقت نفسه بالمصلحة العامة .

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