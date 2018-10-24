هل ستنقل واشنطن مقر سفارتها خارج الخضراء؟

اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاربعاء، ان تحالفه عازم على جعل المواطن قريب من المسؤول من خلال فتح المنطقة الخضراء امام حركة السير، مبيناً ان السفارة الاميركية وفي حال لم يناسبها افتتاح تلك المنطقة فعيلها البحث عن موقع اخر خارج البلاد.

وقال الربيعي في تصريح إن “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وخلال زيارته الى البرلمان، ذكر بأنه سينقل مقر رئاسة الوزراء من المنطقة الخضراء الى العلاوي في بغداد، وسيتم فتح الخضراء امام حركة السير وبالتالي فهو مؤشر ايجابي مع بداية تسنم عبد المهدي للسلطة”.

واضاف ان “فتح الخضراء يشعر المواطن بقربه من المسؤول، وعدم وجود تفضيل شخص على اخر”، موضحاً ان “سائرون ومن خلال نوابه عازم على فتح الخضراء امام المواطنين، وسيتم تكرار الطلب للضغط على الحكومة من اجل فتحها امام المواطنين”.

واوضح الربيعي، ان “اميركا وفي حال استشعرت بوجود خطر على سفارتها في الخضراء بعد فتح المنطقة امام المواطنين، فأن بامكانها نقل سفارتها الى خارج البلاد، في احدى العواصم العربية القريبة”، مشيراً ان “العراق لايرغب بوجود الاميركي على اراضيه”.

واكد ان “قرار فتح الخضراء يجب ان يكون بعيداً عن اي ضغط اميركي، اذ لايمكن للعراق ان يبقي الخضراء مغلقة بسبب وجود السفارة الاميركية ورفضها لفتح هذه المنطقة”، لافتاً الى ان “فتح الخضراء سيخفف الكثير من الزحام المروري ويربط المناطق الحيوية في بغداد مع بعضها”.