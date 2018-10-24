وزير الخارجية الامريكي: بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي من الاستخبارات السعودية

ذكر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الاربعاء، إن بعض الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي يتبعون أجهزة الاستخبارات السعودية والمحكمة الملكية ووزارة الخارجية، وغيرها من الوكالات.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحسب روسيا اليوم، أن الولايات المتحدة ستحافظ على المصالح الاستراتيجية المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

وقال مايك بومبيو إن واشنطن تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية خاشقجي، مضيفا “ما دام التحقيق في قضية مقتله مستمرا فسنواصل تقصي الحقائق”.

وأضاف بومبيو: “الأتراك أخبرونا أن السعوديين تعاونوا معهم”.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن حكومته ستسحب التأشيرات من أولئك الذين تم تحديدهم باعتبارهم مسؤولين عن وفاة الصحفي السعودي.

وأشار إلى أن الخارجية تعمل مع الخزانة الأمريكية للنظر في تطبيق قانون ماغنيتسكي ضد الضالعين في مقتل خاشقجي.

وصرح الديبلوماسي الأمريكي بأنه سيعمل مع الكونغرس والدول الحليفة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي.

وأكد بومبيو للصحفيين قائلا: “هذه العقوبات لن تكون الكلمة الأخيرة في هذا الشأن من قبل الولايات المتحدة.. نحن واضحون جدا والولايات المتحدة لا تتسامح مع هذا النوع من العمل الوحشي لإسكات الصحفي خاشقجي من خلال العنف”.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التستر على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، هو أسوأ عملية لتغطية جريمة على الإطلاق، مؤكدا مع ذلك أنه لا مبرر لهذا الحادث.

وشدد ترامب على أنه سيترك موضوع تحديد تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة إلى السعودية للكونغرس الأمريكي الذي سيتشاور معه بخصوص هذه القضية.