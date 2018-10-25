أستئناف الجلسة الخاصة لمنح الثقة لحكومة عبدالمهدي.
-الموافقة على فؤاد حسين وزيرا للمالية.
-الموافقة على نعيم ثجيل الربيعي وزيرا للاتصالات.
-الموافقة على ثامر الغضبان وزيرا للنفط.
-الموافقة على بنكين ريكاني وزيرة للاعمار والاسكان.
-الموافقة على محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.
-الموافقة على صالح الحسني وزيرا للزراعة.
-الموافقة على احمد رياض العبيدي وزيرا للشباب.
-الموافقة على علاء عبدالصاحب العلواني وزيرا للصحة.
-الموافقة على عبدالله الجبوري وزيرا للصناعة.
-الموافقة على باسم الربيعي وزيرا للعمل.
-الموافقة على عبدالله العيبي وزيرا للنقل.
-الموافقة على لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء.
-الموافقة على جمال العادلي وزيرا للموارد المائية.