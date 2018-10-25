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أستئناف الجلسة الخاصة لمنح الثقة لحكومة عبدالمهدي

أستئناف الجلسة الخاصة لمنح الثقة لحكومة عبدالمهدي.

-الموافقة على فؤاد حسين وزيرا للمالية.

-الموافقة على نعيم ثجيل الربيعي وزيرا للاتصالات.

-الموافقة على ثامر الغضبان وزيرا للنفط.

-الموافقة على بنكين ريكاني وزيرة للاعمار والاسكان.

-الموافقة على محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.

-الموافقة على صالح الحسني وزيرا للزراعة.

-الموافقة على احمد رياض العبيدي وزيرا للشباب.

-الموافقة على علاء عبدالصاحب العلواني وزيرا للصحة.

-الموافقة على عبدالله الجبوري وزيرا للصناعة.

-الموافقة على باسم الربيعي وزيرا للعمل.

-الموافقة على عبدالله العيبي وزيرا للنقل.

-الموافقة على لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء.

-الموافقة على جمال العادلي وزيرا للموارد المائية.

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