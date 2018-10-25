استقرار أسعار النفط بعد خسائر ثقيلة مع عودة الحديث عن عقوبات إيران

شهدت أسعار خام برنت استقرارا، الأربعاء، بعد خسائر ثقيلة في اليوم السابق مع عودة التركيز إلى العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران.

وارتفع عقد أقرب استحقاق لخام برنت صباح اليومن 24 تشرين الول 2018، سنتا واحدا فقط إلى 76,52 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 66,33 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته “رويترز”.

وكان معهد البترول الأمريكي أكد في وقت سابق، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام 9,9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 19 تشرين الأول إلى 418,4 مليون برميل.

ورغم تأكيد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان السعودية ستزيد جهودها من أجل تلبية أي طلب يتبلور بما يكفل رضا المستهلكين بعد العقوبات على إيران، فقد أفاد المحللون ان الأسواق مازالت شحيحة بسبب العقوبات.