البرلمان يرفع جلسته 12 يوما

رفع البرلمان العراقي جلسته، الى السادس من الشهر المقبل بعد التصويت على 14 وزيرا بحكومة عادل عبدالمهدي.

وشهدت قائمة الوزراء الكاملة التي قدمها عبدالمهدي اعتراضات من نواب، وعلى اثر ذلك رفع البرلمان جلسته لاكثر ساعة مكتفيا بالتصويت على المنهاج الحكومي، قبل ان يستأنفها المجلس مجددا.

وعقب الاستئناف صوت البرلمان على فؤاد حسين لوزارة المالية، بنكين ريكاني لوزارة الاعمار والاسكان، محمد هاشم لوزارة التجارة.

وذهبت وزارة الخارجية لمحمد الحكيم، وزارة الزراعة صالح الحسني، الشباب احمد رياض العبيدي، الصحة علاء عبدالصاحب العلواني، الصناعة، عبدالله الجبوري، العمل باسم الربيعي، الكهرباء لؤي الخطيب، الموارد المائية، جمال العادلي، النقل عبدالله العيبي.

وارجأ البرلمان التصويت على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة بسبب الخلاف على مرشحيها.