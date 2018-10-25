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البرلمان يستأنف عقد جلسة التصويت على حكومة عبدالمهدي

استأنف البرلمان العراقي عقد جلسته بعد رفعها لاكثر من ساعة بسبب انسحاب نواب من كتلة الاصلاح اعتراضا على عدم تسلمهم السير الذاتية للوزراء.
وطالب نواب الاصلاح بتأجيل التصويت للاسبوع المقبل لحين دراسة السير الذاتية للمرشحين.
ودخل عبدالمهدي على الفور باجتماع مع النواب المعترضين للوصول لصيغة تؤدي للتصويت على حكومته.
وعلى اثر ذلك رفع البرلمان جلسته لنحو ساعة مكتفيا بالتصويت على المنهاج الحكومي، قبل ان يستأنفها المجلس مجددا بعرض مرشحي كابينته.

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