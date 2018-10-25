البرلمان يصوت على 14 وزيرا بحكومة عبدالمهدي

صوت البرلمان العراقي على 14 وزيرا من حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة، فيما ارجأ التصويت على 8 وزراء.

وصوت البرلمان على فؤاد حسين لوزارة المالية، ثامر الغضبان وزيرا للنفط، بنكين ريكاني لوزارة الاعمار والاسكان، محمد هاشم لوزارة التجارة.

وذهبت وزارات الخارجية لمحمد الحكيم، الزراعة لصالح الحسني، الشباب لاحمد رياض العبيدي، الصحة لعلاء عبدالصاحب العلواني، الصناعة لعبدالله الجبوري، العمل لباسم الربيعي، الكهرباء للؤي الخطيب، الموارد المائية لجمال العادلي، النقل لعبدالله العيبي، الاتصالات لنعيم الربيعي.

