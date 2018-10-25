جمال الأسدي

الموافقة غير الانتخاب … التصويت السري بدعة غير دستورية لمن يطرحها .. ساعات ويتم التصويت على الحكومة الرابعة للدولة العراقية بعد اقرار الدستور العراقي .

ساعات ويزال الستار عن اسماء وزراء جرى استيزارهم في ظرف سياسي شائك وبعد اشهر من التجاذبات السياسية في مواضيع الانتخابات ونتائجها وجهاز فرز النتائج والتعديل الثالث للنتخابات مجلس النواب و تولي القضاة اعمال مفوضين الانتخابات ومن ثم تجميد عمل المفوضين وبعدها تجاذبات الكتلة الاكثر عدداً ، وكيفية بيانها بدقة بعد اختلاف وجهات النظر فيها .

بعد كل هذه التجاذبات وصلنا الى المحطة الاخيرة لقاطرة من محطات اكتمال المؤسسات الدستورية، طرح اليوم موضوع التصويت السري، وتم تداول قائمة لاسماء نواب يتجاوز عددهم ال 100 نائب يطالبون بالتصويت السري على الكابينة التي سيقدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف، وحتى نطرح الامور بشفافية وعلمية وبدون سوء نية او اتهامات لمن طرح هذه الفكرة ، وبدون ان نحسب ان هذا التصويت من الناحية العملية والفنية من الاستحالة تطبيقه باعتبار ان 329 نائب لو ارادوا ان ينتخبوا 22 وزير سنكون امام 7238 اشارة على اسم وسنكون امام خمسة سبورات لتامين الطريقة ووقت لايقل عن 10 ثوان على كل تاشير سنكون بذلك نحتاج الى وقت لايقل على 20 ساعة مستمرة لاجراء الانتخاب.

نود ان نبين ان اصل فكرة التصويت السري مخالفة للنصوص الدستورية ولايمكن حتى التفكير بها للاسباب الاتية :

– هذا الاجراء ( الانتخاب السري) لايشمل الكابينة الوزارية، لان الدستور العراقي حدد الانتخاب وبصراحة في حالات محددة وفق الدستور .

نصت المادة (55) من الدستور على ان ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.) وهنا ايضا ثبت ايضا المشرع الدستوري حالة انتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس النواب، واردفها واشترطها بنص حاكم وهو سرية اجراء الانتخابات ولايمكن ان ينتخب رئيس ونائبي الرئيس لمجلس النواب بدون السرية في التصويت .

وهذا ماتم التاكيد عليه في نص المادة ( / ثانيا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ان ( بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائبا أول ثم نائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر. )

نصت المادة (70 / اولا) من الدستور على ان ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه) وهنا المشرع الدستوري ثبت حالة الانتخاب باعتبار ان هناك عدة مرشحين ، وكذلك ترك حالة الانتخاب كيفما يراها مجلس النواب سواء كانت علنية او سرية بالاوراق او برفع الايدي . وكذلك مابينته المادة ( 47 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ان ( يعقد مجلس النواب اجتماعا خاصا لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقا للمادة :70 من الدستور ).

نصت المادة ( 76 / رابعا ) من الدستور على ( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.)

وهذا يبين بان رئيس مجلس الوزراء واعضاء وزارته والمنهاج الوزاري لاينتخبون وانما يعرضون على مجلس النواب للموافقة او الرفض ، وليس الانتخاب .

وهذا ما تم التاكيد عليه في نص المادة ( 49 / ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ان ( تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.)

ومن هذه النصوص يتبين لنا ان التصويت غير الموافقة، وان رئيس مجلس الوزراء المكلف فواجبه ينحصر بعرض اعضاء وزارته والمنهاج على مجلس النواب للموافقة او عدم الموافقة عليها ، بالاغلبية المطلقة ، ولايكون هناك اي تصويت بمثل اليات التصويت في حالة انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية .