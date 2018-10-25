 في سياسة 25 أكتوبر, 2018 التعليقات على الخنجر : ساهمنا في ⁧المحور الوطني ⁩ في صياغة البرنامج الحكومي وننتظر تطبيق مفرداته عاما كاملا مغلقة 27 زيارة

هنأ الامين العام للمشروع العربي في العراق ،اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمناسبة منحه الثقة في الحكومة الجديدة.

وكتب الخنجر في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، نبارك للسيد عادل عبد المهدي منحه ثقة الشعب ومباشرته في حكومة جديدة ،مضيفا نأمل أن تخفف من معاناة المواطن العراقي الذي طال انتظاره”.

واضاف “ساهمنا في المحور الوطني في صياغة البرنامج الحكومي وننتظر تطبيق مفرداته عاما كاملا”.

واشار “املنا كبير بإنهاء ملف النازحين وإعادة اعمار مدنهم بأسرع ما يمكن”.