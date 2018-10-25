الديمقراطي ينفي اختيار اي مرشح للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة

نفى مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، اختيار اي مرشح للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة.

اعلن مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، يوم (23 تشرين الاول 2018) ، نفيه اختيار اي مرشح للمناصب الوزارية للحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا انه متى ما حدد المرشحين فانه سيقوم بالاعلان عنهم رسميا.

واضاف، ان “المعلومات التي ترد في بعض القنوات الاعلامية حول اسماء مرشحي وحصة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة، بالاضافة الى حصة الاطراف الكردية الاخرى ليست صحيحة”.

وبين ان “الحزب الديمقراطي لم يقم لحد الان باتخاذ قراره الاخير بشأن تحديد اسم اي مرشح للمناصب الوزارية في بغداد”.

وجاء في البيان، انه وبعد حسم الاسماء سيقوم الحزب بشكل رسمي بالاعلان عن مرشحيه للمناصب الوزارية بالحكومة العراقية في بغداد”.

الجدير بالذكر ان بعض القنوات الاعلامية والمواقع الالكترونية نشرت في اوقات سابقة اسماء المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، ومن ضمنها اسماء تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد والوطني.