الشمري: إيقاف مزاد بيع الآثار العراقية في أميركا مرهون بتدخل الخارجية

أكد النائب عن تحالف البناء عبد الرحيم الشمري، الخميس، ان ايقاف بيع الاثار العراقية في مزاد بنيويورك مرهون بتدخل وزارة الخارجية لايقاف نهب تاريخ العراق، مبيناً ان البرلمان سيناقش هذا الموضوع في الجلسات المقبلة لاسترداد اثار العراق من الدول الاخرى.

وقال الشمري في تصريح ان “الكثير من آثار العراق نهبت خلال فترة دخول داعش الارهابي الى مناطق نينوى، حيث وصلت الى مختلف دول العالم”، مشيرا إلى أن “المزاد المزمع اقامته في نيويورك لبيع الاثار العراقية، يحب ان يتم ايقافه من خلال تدخل وزارة الخارجية وخاطبة نظيرتها الاميركية من اجل ايقاف هذه العملية واستعادة تلك الاثار الى مواقعها في العراق”.

وأضاف، أن “البرلمان سيعمل على مناقشة ملف الاثار وخاصة ماتم نهبه خلال فترة وجود الارهاب في مناطق نينوى من اجل استعادة تلك الاثار من الدول التي وصلت اليها، ومنع بيعها الى جهات او دول اخرى”.

وكانت وزارة الثقافة ناشدت في بيان المجتمع الدولي لوقف بيع منحوتة اشورية تعود لقصر الملك الأشوري ناصر بال الثاني في مدينة نمرود الأثرية عبر مزاد كرستي باميركا.