الشيخ علي معلقا على مرشحي الحكومة: اليدوي فاز (كالعادة) على الالكتروني

أبدى عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، عن استغرابه من الأسماء المرشحة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مبينا ان أحدهم لم يقدم طلبا للتوزير عن طريق الموقع الالكتروني.

وقال الشيخ علي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أمس الثلاثاء، 23 تشرين الأول 2018، “هل تعلمون بأن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي لم يقدم أي أحد منهم أصلا طلبا للتوزير عن طريق الموقع الألكتروني! لقد فاز اليدوي (كالعادة) على الألكتروني”.

من جهة ثانية أشار المحلل السياسي حميد الكفائي، إلى ان طرح اسم محمد الحكيم وزيرا للخارجية ليس موفقا، مبينا انه ” أولا لأنه ليس الأفضل، وثانيا لأن انتقاله إلى الخارجية سيعني خسارة العراق لقيادة منظمة الأسكوا الدولية التي يشغل الحكيم منصب مديرها التنفيذي”.

وأضاف في تغريدة له على “تويتر” أنه “يمكن لعبد المهدي أن يختار دبلوماسيا متمرسا للنهوض بالخارجية بينما تبقى الأسكوا بإدارة العراق”.

جدير بالذكر ان البرلمان من المقرر أن يعقد جلسة له مساء اليوم، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الذي نشر أمس برنامجه الحكومي ويتضمن خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.