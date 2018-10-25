العثور على جثة حارس صدام حسين في تركيا

عثرت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، على الحارس السابق لصدام حسين ميتا في منزله بولاية، شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

وطبقا لصحيفة “حرييت” التركية، فقد عثر الأهالي على العراقي، عدنان جيرّي شمائل (68 عاما) ميتا في منزله المقيم به بشانلي أورفا، وقاموا فيما بعد بإبلاغ الشرطة التي تولت بدورها التحقيق في الأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب وفاة الحارس المذكور لا زال مجهولًا، ومن المنتظر الكشف عنه بعد تشريح الجثة، وإن كانت المؤشرات الأولية توضح أن السبب أزمة قلبية.

وكان عدنان انتقل إلى الإقامة في تركيا، وتحديدا في شانلي أورفا بعد إعدام صدام حسين.