القبض على عشرات الموظفين وسائقي الشاحنات في نقطة جمركية عراقية

القت لجنة من مؤلفة رئاسة الوزراء، وهيئة النزاهة في محافظة نينوى يوم الاربعاء القبض على العشرات من الموظفين وسائقي الشاحنات في النقطة الجمركية بين المحافظة واقليم كوردستان بتهم فساد مالي، وتزوير.

وقال مصدر امني ان اللجنة اعتقلت 14 موظفا و36 سائق شاحنة من جمارك المنطقة الشمالية المشرفة على النقطة الجمركية في فلفيل شمال الموصل والتي افتتحت حديثا بتهم فساد وتزوير”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان “من بين المعتقلين مدير الجمرك ومعاونه”، مشيرا الى ان “التحقيق جار معهم في دائرة النزاهة”.

وتابع المصدر ان تم تعيين مدير جديد للنقطة الجمركية بديلا للمدير السابق والذي يخضع للتحقيق.

وتقع النقط الجمركية عند مدخل مدينة الموصل من الجهة الشمالية مع محافظة دهوك في الخط الرابط مع معبر ابراهيم الخليل الحدودي في اقليم كوردستان.