الكلاسيكو.. ريال مدريد يتلقى خبرًا سارًا قبل مباراة برشلونة

رياضة/ الاخبارية:

أجرى ريال مدريد تدريباته؛ استعدادًا للقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد القادم، برسم قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وشهد عودة البرازيلي مارسيلو للتدريبات بشكل طبيعي، رفقة المجموعة، مما يؤكد جاهزيته للعب اللقاء.

وتعتبر عودة مارسيلو خبرًا سارًا لريال مدريد ومدربه لوبتيغي.

وأصيب المدافع البرازيلي في الدقائق الأخيرة من لقاء فيكتوريا بلزن، وأكد حينها أنه في حالة جيدة، لكنه أجرى فحوصات طبية، أمس الأربعاء؛ للتأكد من عدم وجود إصابة قوية تمنعه من اللعب.

واستمر غياب داني كارفخال عن تدريبات الفريق، وسيغيب عن الكلاسيكو رفقة البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور الموقوف بعد طرده في لقاء الفريق الثاني، ورفض استئناف الفريق لإلغاء البطاقة الصفراء الثانية.

وغاب مارسيلو عن 3 لقاءات هذا الموسم، شهدت خسارة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 1-0 وأمام سيسكا موسكو 1-0 وتعادل سلبي أمام أتلتيكو مدريد.

وشارك مارسيلو في 27 كلاسيكو منذ قدومه لريال مدريد، من أصل 38 ممكنة فاز خلالها ريال مدريد 7 مرات وخسر 14 مرة وتعادل 6 مرات، وسجل هدفًا وحيدًا كان في الكامب نو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2011 وانتهى اللقاء 1-1.