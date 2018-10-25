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انشقاق جبهة من ائتلاف علاوي وانضمامها لتحالف سني

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن عملية انشقاق في ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه اياد علاوي، بسبب المناصب الوزارية.

وقال المصدر ان “جبهة الحوار، بزعامة صالح المطلك انشقت عن ائتلاف الوطنية، وذهبت الى تحالف المحور الوطني، والذي يضم اغلب القيادات السياسية السنية، ابرزهم خميس الخنجر وجمال الكربولي”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “جبهة الحوار لديها سبعة نواب، وخروجهم سيؤثر بشكل كبير على ضع ائتلاف الوطنية السياسية، خصوصا وان عملية الانشقاق بسبب توزيع المناصب الوزارية بين القوى السياسية المنضوية في ائتلاف الوطنية، ولاسيما بما يتعلق بوزارة الدفاع”.

وعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم الخميس جلسته الاعتيادية الاولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في مكانه الجديد خارج المنطقة الخضراء.

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