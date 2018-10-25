ايران تجهز 30 ألف رجل شرطة لمهمة مشتركة مع العراق

قال قائد قوات الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري، اليوم الاربعاء، ان ۳۰ الف رجل شرطة يقدمون الخدمات في مختلف المجالات لزوار الأربعينية.

وقال حسین اشتري، في تصريحه خلال مراسم تقديم المساعد الجديد وتوديع المساعد السابق لقائد قوات الشرطة اليوم الاربعاء، ان رجال الشرطة يعملون ليلا ونهارا لتقديم الخدمات لزوار الاربعينية لاسيما في منافذ مهران وشلمجة وجزابة الحدودية مع العراق وكذلك في المناطق الاخرى.

واكد ان “مراسم يوم مقارعة الاستكبار في 4 تشرين الثاني ستقام بصورة اكثر ملحمية من السابق وسيدلل الشعب انه مايزال يؤمن باهداف الثورة كما ان مراسم ذكرى انتصار الثورة في 11 شباط ستجري بشكل ملحمي ايضاً”.