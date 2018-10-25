Posted on by

ايلام تفاتح العراق لفتح معبرها أمام الحافلات

اعلن مسؤول كمارك محافظة ايلام روح الله غلامي، اليوم الخميس، انه يجري مباحثات مع ممثل الحدود العراقية لفتح المعبر التجاري امام الحافلات والسيارات التي تقل زوار الاربعين بهدف الحد من اكتظاظ الزوار عند منفذ مهران الحدودي.

واشار غلامي الى ان منفذ مهران يواجه اختناقات مرورية، مبينا ان حجم اقبال السيارات والحافلات على المنفذ سجل نموا كبيرا قياسا بالعام الماضي، وقد عبرت لحد الان اكثر من 3300 حافلة وسيارة وحافلة صغيرة وسيارة اسعاف صوب العراق.

واشار الى تأخر عبور الزوار ساعات طويلة عند منفذ مهران، موضحا ان بطء العبور يعود الى تاخير عملية السماح بمرور وسائط النقل من قبل الجانب العراقي.

وتابع “طلبنا من الجانب العراقي فتح المعبر التجاري امام الحافلات والسيارات الايرانية، وتقرر عقد لقاء خلال الساعات القادمة مع مندوب العراق لمعالجة مسألة تأخير مرور وسائط النقل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close