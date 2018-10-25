ايلام تفاتح العراق لفتح معبرها أمام الحافلات

اعلن مسؤول كمارك محافظة ايلام روح الله غلامي، اليوم الخميس، انه يجري مباحثات مع ممثل الحدود العراقية لفتح المعبر التجاري امام الحافلات والسيارات التي تقل زوار الاربعين بهدف الحد من اكتظاظ الزوار عند منفذ مهران الحدودي.

واشار غلامي الى ان منفذ مهران يواجه اختناقات مرورية، مبينا ان حجم اقبال السيارات والحافلات على المنفذ سجل نموا كبيرا قياسا بالعام الماضي، وقد عبرت لحد الان اكثر من 3300 حافلة وسيارة وحافلة صغيرة وسيارة اسعاف صوب العراق.

واشار الى تأخر عبور الزوار ساعات طويلة عند منفذ مهران، موضحا ان بطء العبور يعود الى تاخير عملية السماح بمرور وسائط النقل من قبل الجانب العراقي.

وتابع “طلبنا من الجانب العراقي فتح المعبر التجاري امام الحافلات والسيارات الايرانية، وتقرر عقد لقاء خلال الساعات القادمة مع مندوب العراق لمعالجة مسألة تأخير مرور وسائط النقل”.