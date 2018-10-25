بارزاني يكشف عن أولويات حكومة الاقليم المقبلة

اعتبر رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، أن من أولويات حكومته تشجيع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب للعمل في الإقليم.

جاء ذلك في لقاء جمعه اليوم 24 تشرين الاول 2018 بوفد يضم ممثلي 30 شركة أمريكية تعمل في مختلف المجالات التجارية، من “المجلس التجاري الأمريكي الكردستاني” (غير حكومي).

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد أعلن بارزاني أن تشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب، واحد من أولويات عمل حكومة الإقليم.

وأضاف أن “الحكومة مصممة على مشروع الإصلاح الذي قدمته للبرلمان”، مؤكدا أن “حكومته ترحب بالشركات وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب في مختلف المجالات، وتقدم لهم التسهيلات والمساعدة اللازمة”.

ووفق البيان، أشاد وفد “المجلس التجاري الأمريكي الكردستاني”، خلال الاجتماع، بالجهود الموفقة لحكومة الإقليم لتجاوز الظروف الصعبة والمتأزمة فيه، مثمنا تضحيات الشعب والبيشمركة (قوات الإقليم) في الحرب على “الإرهاب”.

كما أشار الوفد إلى وجود فرص مواتية في الإقليم لتطوير البنية التحتية واستقدام أصحاب رؤوس الأموال، لافتا إلى أن قوانين حكومة الإقليم الخاصة بهذا المجال، “مشجعة، وتمثل عاملا قويا في هذا الاتجاه”.

وبدءا من 2006، بدأ إقليم كردستان بتسجيل نمو سريع في قطاع الاستثمار، لتصل قيمة الاستثمارات الإجمالية بالسنوات الست التالية، أي حتى 2012، إلى 30 مليار دولار.

غير أن الرقم سجل، إثر ذلك، تراجعا تدريجيا، بسبب مشاكل مالية مع الحكومة الاتحادية العراقية، وتوقف الأخيرة عن صرف حصة الإقليم من ميزانية الدولة المقدرة سنويا بـ12 مليار دولار، قبل أن يتوقف النمو في 2014، عقب دخول الإقليم في حرب ضد داعش.

ووصل إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية التي استقطبها الإقليم بالفترة الفاصلة بين 2006 و2016، نحو 47.2 مليار دولار.