بالفيديو: رد صادم من ياسمين صبري على فنان كويتي طلبها للزواج

كشف الفنان الكويتي عبدالله بهمن، عن تقدّمه بطلب الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، في رسالة وجهها لها من خلال مراسلات بينهما عبر انستقرام، ولكنها صدمته وأعطته البلوك، بعدما اكتشفت أنه تقدّم بالعرض نفسه إلى زميلتها مي عز الدين، بحسب ما قال.

وظهر عبدالله أثناء بثّ مباشر مع جمهوره، وسأله صديق بالغرفة نفسها عن قصته مع ياسمين صبري فردّ قائلًا: والله أحبها ياسمين صبري، وكتبتلها في أكونتها إذا أنتِ مطلّقة فأنا جاهز.. ولكنها عطتني بلوك.. لأني كنت كاتب الجملة نفسها لـ مي عز الدين.



يُذكر أنّ عبدالله بهمن أعلن بنهاية العام 2012 زواجه من الممثلة الكويتية هنادي الكندري، إلا أنه انفصل عنها في أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين، وبعد انفصالهما تزوجت هنادي المخرج محمد الحداد في مارس 2014، وأنجبت منه توأمين.