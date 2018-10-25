بالفيديو والصور: النجوم تنافسوا في الغناء والعزف والرقص بحفل زفاف شيماء سيف .. وشرط عجيب من العريس

أحتفلت الفنانة شيماء سيف بزواجها، مساء أمس الجمعة، من المنتج محمد كارتر، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين تباروا في مجاملة العروس بإظهار مواهبهم في الرقص والغناء والعزف، بينما وضع العريس قائمة محظورات، أبرزها عدم السماح بتقبيل عروسه.

أحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي، الذي قدم للمرة الأولى ديو “اول مرة” من مسلسل “لهفة” بحفل مباشر مع الفنانة دنيا سمير غانم، وطلب من العروسين الرقص برومانسية على الأنغام الحالمة للأغنية، وبعدها قدم حماقي ديو صغيرا مع المطرب الشعبي محمود الليثي.



الفنانة وفاء عامر قدّمت فاصلا من العزف على الدرامز تعبيرا عن سعادتها بزواج زميلتها شيماء سيف، بينما أصر الفنان محمد رمضان على خطف الأنظار من الجميع، ودخل قاعة الزفاف وسط “زفة” من المدعوين، وقدم فاصلا من الرقص على أيقاع أغنيته الشهيرة “نمبر وان”



حضر الزفاف عدد من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الإعلامية منى الشاذلي وزوجها، ومن نجوم الفن د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،حمدي بدر مدير أعمال حماقي، أمير كرارة ،محمد رمضان، وفاء عامر، ايتن عامر، رجاء الجداوي ،وأعضاء فريق مسرح مصر ،المنتج محمد حامد وأسرته ، محمود الليثي، شذى ، المخرج وائل إحسان ، المخرج خالد جلال ، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي ،الإعلامية رباب إبراهيم ، احمد زاهر ، احمد صيام ،رامي وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت ،محمد عز ، كارمن سليمان، ندى موسى ، نادر حمدي، ريم البارودي، سالي عبد السلام، المخرج طارق العتر وعلي العتر.

وتلقى الضيوف قائمة محظورات طبعها العريس على ظهر دعوة الزفاف، في مقدمتها ضرورة الالتزام بعدم تقبيل العروس، والالتزام بالزي الرسمي، و منع التقاط الصور أو تصوير فيديو من الحفل، أو نشر بث مباشر من الزفاف على إنستقرام، وكذلك منع اصطحاب الأطفال.

كانت شيماء سيف قد احتفلت بعقد قرانها في 4 مايو الماضي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد. وحضر عقد القران عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان يحيى الفخراني الذي كان شاهدًا عليه.

