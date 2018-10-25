بوتين والعاهل السعودي يبحثان قضية مقتل خاشقجي

أعلن الكرملين، أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم الخميس، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا الى أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب السعودي.

وقال الكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب السعودي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

وأشار الكرملين في بيان إلى أن “الطرفين بحثا في قضايا تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه، بما في ذلك الطاقة”.

وأكد الملك سلمان دعوة بوتين لزيارة السعودية، إذ اتفق الطرفان على العمل على تحديد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف البيان: “تبادل الزعيمان الآراء حيال المشكلة السورية والوضع في الشرق الاوسط بشكل عام”، كما تم التطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات “مفصلة وفورية” عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.