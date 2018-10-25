بيروت … الهواء والنار ونخب اليسار ( مقاطع شعرية )

1

لا الحرف دواء

ولا الشعر دواء

لا النسيان دواء

ولا الغياب دواء

بيروت …

يا الف العشق

يا ياء القصيدة

2

هي

بكسر الهاء

برفع الهاء

بنصب الهاء

بجر الهاء

هي

بكسر الياء

برفع الياء

بنصب الياء

بجر الياء

هي

لا أجمل منها

لا أحن منها

فالهاء بيروت

والياء بيروت

وما بين الهاء والياء

باء

ياء

راء

واو

تاء

تحن لبيروت

3

النوارس تحلق في النص

القصيدة تتمشى على الملح والبرونز

عقد الأرز يتدلى من النجوم الحمراء

بيروت …

الهواء والنار

4

في نهايات الليل

تسرد بيروت ذكرياتها عن الحرب

قذيفة تقع في الشطر الأزرق

تخلف ورائها قصيدة

رصاصة تخترق قفل الباب

البارود ينزلق في النص

وضعت أصابعها على الخد

حركت كتلة الجلد على الشدق

تحسست مجرى الدم

وراحت تغني … للنورس الأحمر

5

للفودكا ملمس ناعم

عندما تحتك بجسد بيروت

فلا طعم ورائحة لها في زجاج مثمن

لا أثر لأحمر شفاهها على شط الكأس

بيروت …

نخب اليسار

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب