تحذيرات من غزارة الأمطار وتوقعات بحدوث سيول في بعض المدن العراقية

حذر متنبئ جوي، من غـزارة الأمطار الرعدية في بعض الاماكن من المنطقة الشمالية وتوقعات بسيول واردة وخصوصا اقصى شمال الشرق الخميس.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في حسابه على فيسبوك اليوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018.

وتوقع، عطية هطول زخات امطار رعدية مابين خفيفة الى معتدله في عموم مدن الوسط والفرات الاوسط والمنطقة الغربية، وكذلك مدن الجنوب بنسبة اقل، مضيفا: ربما لاتشمل الامطار مدينة البصرة واجزاء من البادية الجنوبية .

وأضاف أن “الرياح تستمر باتجاهها الجنوبي الشرقي الرطب، مما يتسبب في اجواء مرهقة نهارا وتحديدا الجنوب والوسط رغم عدم وجود ارتفاع كبير بدرجات الحرارة” .

وحذر، عطية من برودة الاجواء خصوصا خلال الليل اعتبارا من يوم السبت في مدن الوسط والشمال والغربية ..واعتبارا من مساء يوم السبت في مدن الجنوب.

خارطة لمواقع الامطار الخميس واللون الاحمر والاصفر والاخضر الغامق يعني غزير والازرق خفيف الى معتدل احيانا.