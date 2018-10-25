تحريم لعبة الكترونية في إقليم كردستان

قررت لجنة الفتوى في السليمانية، الاربعاء، “تحريم” لعبة “Pubg” التي يلعبها الملايين عبر العالم، ومن المتوقع أن تجتمع لجنة فتوى الاقليم غدا الخميس وتصدر قرارا بتحريمها كاملة.

وقال رئيس اللجنة عرفان رشيد في تصريح اليوم 24 تشرين الاول 2018 إن اللجنة عقدت اجتماعا بشأن اتخاذ قرار من اللعبة بعد شكاوى رفعت بهذا الصدد، واعلنت “تحريم” اللعبة بشكل مشروط.

وعللت اللجنة قرارها، بان اللعبة في حال مارسها موظف واثرت سلبا على خدمات المواطنين ستكون “حراما”، إذ ما مارسها طالب واثرت على دراسته ستكون “حراما” ايضا.

وأضاف رشيد أنه وفق المعلومات المتوفرة فأن اللجنة العليا للإفتاء في الاقليم ستعقد غدا الخميس إجتماعا وتصدر فتواها الاخير بهذا الخصوص.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت لعبة PUBG من السيطرة بقوة على ساحة الألعاب حول العالم وبالأخص في المنطقة العربية والعراق.

واسم لعبة ببجي الكامل هو PlayerUnknown’s Battlegrounds أو كما تعرف اختصاراً PUBG (بالعربية غالباً ما تسمى ببجي أو بوبجي أو باتل غراوند). وهي لعبة من نمط Battle Royale الذي بات مشهورا للغاية اليوم، باختصار فاللعبة هي عبارة عن معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة ومن ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد (في نمط الفرق).