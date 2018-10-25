تربية كوردستان تحسم قضية عطلة السبت و توجه طلبا للحكومة العراقية

رفض وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان بيشتوان صادق، منح يوم السبت من كل اسبوع عطلة رسمية اضافة الى الجمعة للمدارس، داعيا الحكومة الاتحادية في بغداد الى توفير الرواتب للتدريسيين والمعلمين في الاقليم.

وكانت الوزارة قد اعتمدت يوم السبت عطلة رسمية للعام الدراسي 2017 – 2018 للتخفيف عن كاهل التدريسيين والمعلمين بسبب الازمة المالية التي كانت يشهدها الاقليم.

وقال صادق في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش ازالة الستار عن تمثال الاكاديمي والبروفيسور الكوردي معروف خزندار في العاصمة اربيل، ان “قرار العطلة في يوم السبت تم اعتماده العام الماضي، ولم يكن معمولا به في الاعوام الدراسية الماضية”.

واضاف ان جعل السبت عطلة رسمية سيؤثر على الدوام الرسمي وسيلحق ضررا بالطلاب.

ولفت صادق الى ان الوزارة تسعى لتأمين الرواتب كاملة للتدريسيين والمعلمين خلال الدورة المقبلة لحكومة اقليم كوردستان، متوقعا ان تتمكن الحكومة الجديدة من حل مشكلة ادخار الرواتب.

وتابع بالقول انه من المفترض ان تؤمن الحكومة الاتحادية رواتب المعلمين والتدريسين في اقليم كوردستان كما تفعل مع باقي مناطق بالعراق.