تركيا تدعو كوردستان لمشاركة قوية ببغداد.. وبارزاني يرد

أكد نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كوردستان، وفاتح يلدز، سفير الجمهورية التركية في العراق، تعزيز العلاقات بين أربيل وأنقرة على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين التجاري والإقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع عقد في اربيل في زيارة اولى للسفير يلدز، الذي رأى ضرورة مشاركة إقليم كوردستان بقوة في العملية السياسية في العراق وفي الحكومة العراقية الجديدة، وحل مشاكل أربيل – بغداد في إطار الدستور.

وأعلن بارزاني أن القوى السياسية الكوردستانية ستكون حاضرة في بغداد بقوة وستشارك في الحكومة العراقية.

وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، سلط بارزاني الضوء على نجاح انتخابات البرلمان وأعلن أنهم بصدد تشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان.