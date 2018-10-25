حراك الجيل الجديد يعلن موقفه من التشكيلة الحكومية الجديدة

اعربت كتلة الجيل الجديد النيابية، الاربعاء، عن خيبة املها الكبيرة لتشكيل الكابينة الوزارية، مشيرة إلى أن الشعب كان ينتظر حكومة وطنية جديدة بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية والمذهبية والطائفية.

وجاء في بيان تلاه اعضاء الكتلة في مجلس النواب مساء اليوم 24 تشرين الاول 2018: مع الاسف الشديد تبين لنا ان سيناريو تشكيل الحكومة لاتختلف عن سابقاتها التي ادت الى الفشل الذريع واودت بالبلد الى الهاوية حيث انها اتخذت نفس النهج لأرضاء الاطراف والكيانات السياسية.

وأضاف البيان “نود ان نبين ان التشكيلة الحالية بحزمتها لاتمثل الارادة الحقيقية لمطالب الشعب وللأسف رؤساء الاحزاب المتنفذة لم يفسحوا المجال للعمل بالنافذة الالكترونية للترشيح ولم يلتزم قادة تلك الاحزاب بتوجيهات المرجعية الرشيدة، وتعتبر بداية غير موفقة للكابينة الحكومية المقبلة”.

واوضح البيان: نحن ككتلة نيابية معارضة في مجلس النواب العراقي عاهدنا الله والشعب الا نتهاون مع المقصرين بحق شعبنا .

وطالب اعضاء مجلس النواب الا يصوتوا على اي مرشح سبق وان كان له دور لما وصل اليه العراق من تفضيل المصالح الشخصية والحزبية على مصلحة الشعب.