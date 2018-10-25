حزبان كوردستانيان يتفقان على تنسيق مشترك ويجددان موقفهما من نتائج انتخابات الاقليم

اتفقت كل من حركة التغيير، والجماعة الاسلامية الكوردستانية يوم الاربعاء على التنسيق والتشاور المشترك فيما بينهما لبلورة مواقف موحدة حيال المشاركة في الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان او معارضتها.

وقال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الجماعة الاسلامية ريبوار حمد عقب اجتماع لقيادة الحزبين عقد في السليمانية، ان “مجلس قيادة الجماعة الاسلامية برئاسة اميرها علي بابير زار مقر حركة التغيير واجتمع مع قيادتها”.

واردف بالقول ان “المحور الرئيس للاجتماع كان نتائج انتخابات اقليم كوردستان، وما رافقها من تزوير من قبل الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني”، منوها الى انه تم “التأكيد على التنسيق والتشاور بالمواقف مستقبلا بين الجانبين بما يصب بصالح شعب اقليم كوردستان”.

واشار الى ان التغيير والجماعة الاسلامية سيرفعان دعوى ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان وسيطعنان بتلك النتائج.

واشار حاجي الى انه من المبكر الحديث حاليا عن المشاركة بالحكومة الجديدة لإقليم كوردستان او الدخول في خانة المعارضة لها.

من جهته قال ريبوار حمد خلال المؤتمر انه “اتفقنا مع حركة التغيير على تحريك دعوى قضائية ضد مفوضية انتخابات كوردستان والطعن بالنتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية لاقليم كوردستان التي جرت في نهاية ايلول الماضي”.