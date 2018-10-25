خيبة أمل تنتظر الشارع العراقي.. وفقاً للحكمة

تزامناً مع الترقب الحذر الذي يسود الشارع السياسي والعراقي حول اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة فقد عبر تيار الحكمة الوطني اليوم عن خيبة أمل من أسماء الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي واصفا اياها بـ”حكومة الكهول”.

حيث صرح القيادي في التيار حبيب الطرفي إن “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، رشح الكثير من الوزراء السابقين في وزارته، مناقضاً الوعود التي اطلقها بعدم تسمية اي وزير حالي او سابق او نائب”.

مضيفاً أن التيار كان يتوقع أن تكون الحكومة المقبلة للشباب ذوي الخبرة، ألا ان ما أعلن عنه هو حكومة كهول غير قادرة على إدارة مسيرة الإصلاح”.

مشيراً إلى أن “اختيار عبد المهدي وفقاً للتسريبات تسببت في سخط نيابي سيعكس خلال جلسة اليوم، لحرمانهم من الترشح في الوزارة الحالية، فيما قبل ترشيح وزراء سابقين”.

فيما اعلنت وسائل اعلام في وقت سابق من يوم امس أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، سيعرض حكومته رسميا في جلسة مجلس النواب اليوم، في الساعة الثامنة مساءً.