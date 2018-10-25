خَفاجَة ثلاثة عند العرب

بقلم / مجاهد منعثر منشد
خفاجة اسم ولقب في العرب , بنو ضمرة , وبنو نصر , كل منهم الأحفاد أخفج إسميا.
حفيد ضمرة اسمه خفاجة بن عفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن هوازن .
وبنو النصر حفيدهم خفاجة بن النابغة بن عز بن حبيب بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن .
أما خفاجة وأعني (معاوية بن عمرو بن عقيل) , فهو له لقب منه قبيلة في كتب اللغة والأنساب عند العرب .
نقل ابن الأثير في اللباب قول ابن حبيب ذكر :طعن رجلا من اليمن فأخفجه , والزبيدي في تاج العروس بهذا القول ظفر .
وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة عن معنى خفج : ,الخاء والفاء والجيم أصل واحد يدل على خلاف الاستقامة , الأخفج والأعوج الرجل والمصدر اخفج.
حرك أحرف اللفظ ابن منظور في لسان العرب ,فقال (خَفاجَة ) بفتح الخاء والجيم , فهم حي من بني عامر
وكرر القول جماعة منهم القشلندي بكتابه قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ,ثم الطريحي في مجمع البحرين , وكذلك القمي في الكنى و الألقاب, و القزويني في أنساب القبائل العربية.
وخفاج في لسان العرب : الطاعن , فإذا بارز خصما أخفقه بضربة سريعة , فلقبوه خفاجة.
قول ابن منظور قبيلة مشتقة مما ورد , ناقلا عن الأزهري قوله إذا نسب إليهم قيل فلان الخفاجي.
وقال ابن دريد في الاشتقاق , خفاجة من قبائل بني عقيل الخلعاء.
روى السكري عن ابن حبيب ذاك ابن السائب في جمهرة النسب, وابن حزم في جمهرة الأنساب ,ذكر : خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان .
وقال القشلندي في نهاية الأرب , وكحالة في معجم قبائل العرب: بنو خفاجة بطن من بني عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من العدنانية.
النتائج
1.خفاجة لقب .
2.بطن من قبائل بني عقيل .
3.حي من بني عامر.
4.من شعب قيس عيلان .
5.من العدنانية