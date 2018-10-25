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خَفاجَة ثلاثة عند العرب

بقلم / مجاهد منعثر منشد

خفاجة اسم ولقب في العرب , بنو ضمرة , وبنو نصر , كل منهم الأحفاد أخفج إسميا.

حفيد ضمرة اسمه خفاجة بن عفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن هوازن .

وبنو النصر حفيدهم خفاجة بن النابغة بن عز بن حبيب بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن .

أما خفاجة وأعني (معاوية بن عمرو بن عقيل) , فهو له لقب منه قبيلة في كتب اللغة والأنساب عند العرب .

نقل ابن الأثير في اللباب قول ابن حبيب ذكر :طعن رجلا من اليمن فأخفجه , والزبيدي في تاج العروس بهذا القول ظفر .

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة عن معنى خفج : ,الخاء والفاء والجيم أصل واحد يدل على خلاف الاستقامة , الأخفج والأعوج الرجل والمصدر اخفج.

حرك أحرف اللفظ ابن منظور في لسان العرب ,فقال (خَفاجَة ) بفتح الخاء والجيم , فهم حي من بني عامر

وكرر القول جماعة منهم القشلندي بكتابه قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ,ثم الطريحي في مجمع البحرين , وكذلك القمي في الكنى و الألقاب, و القزويني في أنساب القبائل العربية.

وخفاج في لسان العرب : الطاعن , فإذا بارز خصما أخفقه بضربة سريعة , فلقبوه خفاجة.

قول ابن منظور قبيلة مشتقة مما ورد , ناقلا عن الأزهري قوله إذا نسب إليهم قيل فلان الخفاجي.

وقال ابن دريد في الاشتقاق , خفاجة من قبائل بني عقيل الخلعاء.

روى السكري عن ابن حبيب ذاك ابن السائب في جمهرة النسب, وابن حزم في جمهرة الأنساب ,ذكر : خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان .

وقال القشلندي في نهاية الأرب , وكحالة في معجم قبائل العرب: بنو خفاجة بطن من بني عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من العدنانية.

النتائج

1.خفاجة لقب .

2.بطن من قبائل بني عقيل .

3.حي من بني عامر.

4.من شعب قيس عيلان .

5.من العدنانية

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