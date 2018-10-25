رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من محافظ كربلاء المقدسة

تلقى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برقية تهنئة من السيد عقيل عمران الطريحي محافظ كربلاء المقدسة بمناسبة انتخاب سيادته رئيساً للجمهورية، وفي ما يلي نص البرقية:

“فخامة الرئيس برهم صالح المحترم

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

نبارك لكم ثقة ممثلي الشعب لتسنمكم مسؤولية رئاسة جمهورية العراق. آملين أن يكون عهدكم انتقالة نوعية على سبيل رقي البلاد وازدهارها بما هو معهود من حضوركم البناء والمؤثر وما تتمتعون به من سجايا وقدرات وعلاقات واسعة.

باسمي وباسم أهالي كربلاء المقدسة نهنئكم والعائلة الكريمة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم.

عقيل عمران الطريحي

محافظ كربلاء المقدسة”