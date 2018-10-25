روحاني يتهم واشنطن والرياض بالتنسيق في قضية مقتل خاشقجي

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بأنها “جريمة منظمة”، مبينا ان مواقف دول العالم من مقتل خاشقجي يمثل امتحانا لمدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في امريكا وأوروبا.

وقال روحاني في تصريحات صحفية، اليوم، 24 تشرين الأول 2018، إن “مقتل خاشقجي جريمة منظمة لم تكن لتتم لولا دعم الولايات المتحدة للرياض، ولم يكن يتصور أحد في العالم اليوم وفي هذا القرن أن يشهد جريمة قتل منظمة على هذا النحو بل وتخطط لها دولة بشكل فظيع، ولا أعتقد أنه هناك دولة في العالم تجرؤ على ارتكاب هكذا جريمة من دون دعم الولايات المتحدة”.

وأكد ان “الفكر الذي أدى إلى قتل خاشقجي ذات الفكر الذي أنشأ تنظيم داعش في المنطقة”، حسب تعبيره.

وأضاف روحاني، ان “ارتكاب جريمة مقتل خاشقجي يكشف طبيعة النظام الذي يحكم البلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين والمكان المقدس لدى جميع مسلمي العالم”.

ودعا روحاني، تركيا لمتابعة التحقيقات في مقتل خاشقجي، بشكل دقيق وحيادي، كما دعا لمتابعة التحقيقات حتى تتضح جميع أبعاد وزوايا هذه الجريمة.

وكان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس، أنه “على البيت الأبيض تقديم تفسير مقنع للعالم، لحمايته النظام السعودي بعد فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي”.