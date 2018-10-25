سائرون والمتحالفون معهم اغلقوا الأبواب امام العتاوي الكبيرة .

خمسة عشر عام نائمون بالخضراء . كان الهدف من اعمالهم هو تعين اقربائهم لكي يبقون نائمون بالخضراء.لكن عندما تسائلهم ماذا قدمتم للعراق من إعمار طبعا صفر .وكان جوابهم يقول الارهابيون اعوان صدام هم السبب في تدهور الحالة بالعراق . طبعا سبب . عندما يلقي القبض على الارهابي . ويعطي رشئ للضابط المؤتمن على حماية البلد ويخرج من السجن . ويكرر الاعمال الارهابية مره اخرى مادام هناك فاسدون من كبار الضباط يبقى الارهاب . وخير دليل الجمهورية الاسلامية . الارهابي يومان تحقيق وينتهى الى مزبلة التاريخ .نحن بالعراق اذا كان الارهابي لم يتمكن من دفع رشئ ينام في السجن ويصرف علية . اكل من المطاعم الفاخرة .وهذا السبب مناصب الضباط تباع وتشتري بالشدات من الدولارات .لكون المسوؤل نائم بالخضراء . يعين اقربائة والمؤيدين له ..

واولاد الفقراء تخرج مظاهرات وتقتل بالشارع يخرج احد المعممين السختجية حافظوا على هذا النظام . لم يأتيكم احسن منه . وهو مليونير . وشبعان من الرواتب والسرقات . وعائلتة خارج العراق ..

والعشوائيات تزداد والارهاب يزداد والتعينات صفر . والبلد يعود الى الخلف . اي تطور ما في . اما المولات الف شكر للناس التجار الذي يقومون بهذه الخطوات الإيجابية التى تخدم العراق والعراقيين .نتمنى المزيد من الضغوط على العتاوي النائمون بالخضراء . من اجل تحسين بلدنا العراق الذي تاخر عن بقية البلدان العربية ..

كاتب وناشط في حقوق الانسان . علي محمد الجيزاني .