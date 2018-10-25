سلمان بن إبراهيم يصل رواندا للمشاركة في اجتماع مجلس الفيفا

كيغالي- مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

وصل الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى العاصمة الرواندية كيغالي لحضور إجتماع مجلس الإتحاد الدولي الذي سيعقد يوم الجمعة .

و سيعرض الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة بصفته رئيسا للجنة التطوير المنبثقة عن الإتحاد الدولي تقريرا خلال الإجتماع عن نتائج إجتماع لجنة التطوير الذي عقد في مدينة زيوريخ السويسرية يوم السابع من سبتمبر الماضي.

ويتضمن جدول أعمال إجتماع مجلس (الفيفا) العديد من البنود المتعلقة بمسيرة الكرة العالمية وفي مقدمتها بحث مقترح الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية ،والتحضيرات المتعلقة بإقامة كأس العالم للسيدات المقررة في فرنسا في شهر يونيو المقبل بالإضافة إلى تقارير اللجان الفرعية لمجلس الفيفا.

هذا وحضر رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء (الخميس) اللقاء الدوري لرؤساء الإتحادات القارية والذي سيعقد برئاسة السويسري جياني إنفانتنيو رئيس الإتحاد الدولي،والمنتظر ان يتم خلاله استعراض أهم المستجدات على ساحة الكرة العالمية ،بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الإتحادات القارية لتطوير مسيرة اللعبة في مختلف قارات العالم.