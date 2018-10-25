ضربة موجعة لشركة آبل وسامسونج في ايطاليا

تلقت كل من شركتي آبل وسامسونج ضربة موجعة في اوروبا وبالتحديد في الاسواق الايطالية وذلك من خلال تغريمهما من قبل هيئة المنافسة الإيطالية .

وبحسب تقارير عالمية، فان “شركة آبل تلقت غرامة بقدر 10 ملايين يورو فيما تلقت غريمتها الكورية غرامة بنحو 5 ملايين يورو وذلك لتعمد هذه الشركات في إطلاق تحديثات للهواتف القديمة تساهم في ابطائها , وذلك من اجل أجبار المستخدمين على القيام بشراء هواتفها الجديدة المتوفره حاليا في الاسواق العالمية” .

واضافت التقارير انه ” تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بهواتف هذه الشركات تسببت “في حدوث أعطال خطيرة وتخفيض آداء الأجهزة بشكل كبير الأمر الذي يدفع المستخدمين لإستبدال هواتفهم بشكل أسرع” ، وتم رصد شركة سامسونج وهي تنصح مُلاك هاتفها الشهير جالاكسي نوت 4 بتثبيت إصدار جديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” والذي اتضح فيما بعد أنه يتسبب ببطء عمل الجهاز والهدف من هذا دفع المستخدمين لاقتناء هواتف الشركة الجديدة ونفس الأمر قامت به شركة apple التي نصحت ملاك هاتف آيفون 6 بتحديث نظام التشغيل إلى نظام تشغيل حددته في أحد بياناتها واتضح فيما بعد أن جل المستخدمين عانوا من مشاكل بطء الجهاز بعد تحديث هواتفهم مباشرة”