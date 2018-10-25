عبد المهدي يكشف عن سبب استعجاله بتقديم كابينته الوزارية

كشف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، عن سبب استعجاله في تقديم كابينته الوزارية، أمام مجلس النواب في جلسة الأمس.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة، الذي عقده في مقره وسط بغداد، إنه “قدم التشكيلة الوزارية مبكراً لتلافي حدوث فراغ جراء انتهاء مدة التكليف الذي قد يؤدي إلى أزمة في البلاد”.

وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.

ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).

وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.