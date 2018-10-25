فيسبوك تعلن اطلاق نسخة جديدة من ماسنجر

كشفت شركة فيسبوك عبر مدونتها الرسمية الخاصه بتطبيق ماسنجر فيسبوك عن إطلاقها لنسخة جديده من تطبيق Messenger , وذلك من خلال اعادة تصميم التطبيق والتخلص من التفرعات والعيوب العديده داخل التطبيق والتي ازعت المستخدمين خلال السنوات الماضية .

وذكرت الشركة ان ” التصميم الجديد والذي سيتوفر قريباً لعموم المستخدمين كما وعدت الشركة سيحمل اسم ” Messenger 4 ” وسيتميز بالبساطة ، وان التحديث الجديد ” Messenger 4 ” يتضمن مجموعة من المميزات مثل الدردشات والأشخاص والاكتشاف، حيث تستضيف علامة تبويب الدردشات المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية، إلى جانب ميزات القصص والاتصال المرئي مثل الكاميرا في الأعلى حتى يمكنك التقاط صورك الشخصية ومشاركتها بسهولة، بينما تهدف علامة التبويب الأشخاص إلى مساعدتك في العثور على أصدقاء وإظهار الشخص النشط حاليًا، ولكنها تشمل أيضًا القصص” .

واضافت الشركة انه ” من المنتظر أنه في ظل التحديث الجديد ستصبح جميع المحادثات في علامة تبويب خاصة بها، فيما يكون تبويبا آخر مخصصا لقصص الأصدقاء أو الـ”Stories”، وقائمة منفصلة بالأصدقاء المتاحين في الوقت الحالي “أونلاين”، فيما تم تجميع الألعاب والمتحدث الآلي في تبويب خاص”.