ما حقيقة اعتقال والد الطفلة “ريفراندوم” في كركوك؟

نفى “دابان احمد كورده” والد الطفلة “ريفراندوم” والتي تعني “استفتاء” باللغة الانكليزية اعتقاله في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وكان كورده وهو كوردي من اهالي مدينة كركوك قد سمى ابنته “ريفرادندوم” والتي ولدت في يوم 25/9/2017 المصادف يوم التصويت على استفتاء الاستقلال الذي جرى في اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها.

وانتشرت شائعات خلال اليومين الماضيين ان كورده قد اعتقلته قوات العمليات الخاصة في مدينة كركوك.

وكتب كورده على صفحته الشخصية على “فيسبوك” انه بعد احداث 16 اكتوبر 2017 لم يذهب الى كركوك.

واضاف ان تلك الانباء التي تتحدث عن اعتقاله امس من قبل قوات جهاز مكافحة الارهاب غير صحيحة.