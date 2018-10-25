مجلس البصرة: نحتاج الى التخصيص المالي لإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بالتربية

اكد عضو مجلس محافظة البصرة ناظم نمر، الخميس، ان المحافظة بحاجة الى اكثر من 2000 درجة وظيفية لقطاع التعليم، مبيناً ان الدرجات الوظيفية موجودة وماينقص المحافظة هو التخصيص المالي لاطلاقها.

وقال نمر في تصريح لـ ان “الكثير من طلبات التعيين وشراء الخدمة وصلت الى مجلس محافظة البصرة، الا ان المحافظة لم تطلق بعد اي درجات وظيفية خاصة بقطاع التربية”، مشيرا إلى أن “البصرة بحاجة الى اكثر من الفي درجة وظيفية لقطاع التربية، اذ ينبغي على السلطة التنفيذية التنسيق مع وزارة المالية لاستحصال التخصيص المالي لاطلاق تلك الدرجات”.

واوضح ان “على المحافظ اطلاق الفي درجة وظيفية لقطاع التربية، بعد تعيين اصحاب العقود العاملين في المدارس بصفة معلم او مدرس، اذ تعاني الاقضية والنواحي في البصرة من نقص حاد في الكوادر التربوية واقل منها في مركز المدينة”.

واكد نمر، أن “هناك تخبط في البصرة، ولم يحصل مجلس المحافظة على كتاباً رسمياً خاص باطلاق الدرجات الوظيفية من قبل التربية، حيث ان طالبي التعيين قدموا معاملاتهم الى مجلس المحافظة، في وقت لايملك المجلس اي جواب على الوضوع، لانه لم يحصل على اي كتاب رسمي بذلك”.