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مجلس النواب يوصي بالارتقاء بالقناة الرسمية ومعالجة قضية موظفي العقود

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في مكتبه اليوم الاربعاء رئيس شبكة الإعلام العراقي مجاهد ابو الهيل والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التاكيد على ضرورة الارتقاء بعمل الشبكة بمختلف قنواتها ووسائلها باعتبارها “قناة الشعب”.

ودعا الكعبي في بيان الى وجوب الإرتقاء بعمل الشبكة بمختلف قنواتها ووسائلها الأخرى بإعتبارها الواجهة الإعلامية للبلاد ونافذتها الى الخارج، مشددا على اهمية اعادة هيكلة القناة الرياضية والإستفادة من الخبرات الكفوءة بما يتناسب وحجم الجمهور الرياضي وعدم ابعاده إلى شاشات اخرى غير مهنية.

واكد عضو هيأة رئاسة المجلس على ضرورة معالجة ملف تثبيت موظفي عقود شبكة الإعلام على الملاك الدائم، معربا عن دعمه للشبكة في الموازنة المالية المقبلة بما يساهم في تطوير امكانياتها واداء رسالتها بكل مهنية واحترافية.

من جانبه قال ابو الهيل ان القناة الرياضية العراقية مقبلة على قفزة كبيرة في جميع المستويات.

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