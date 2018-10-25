مجلس الوزراء يعقد جلستهالاعتيادية الاولى برئاسة رئيسمجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي

25- تشرين الاول- 2018

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الاولى اليوم الخميس 25 تشرين الأول 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.

وناقش مجلس الوزراء منهجية اجتماعات المجلس وتنظيم العمل المستقبلي.

واكد المجلس على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل تقديم كل ما يخدم المواطن.

وتم تقديم عرضا عن اهمية قانون الوزارات الموجود في البرنامج الحكومي.

كما ناقش مجلس الوزراء عمل الوزارات المقبل وفق الرؤية الجديدة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

25- تشرين الاول – ٢٠١٨