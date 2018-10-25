محمد صلاح يثير الجدل بـ”تغريدة”.. ويحذفها

أثار النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الخميس، حالة من الجدل بين متابعيه ومشجعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لتغريدة على ‘تويتر’ ثم حذفها على الفور.

ونشر صلاح مقطع فيديو لهدفه الثاني في مرمى فريق ‘رد ستار’ الصربي من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت، الأربعاء، وفاز بها ليفربول 0-4، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إلا أن الجدل جاء بعد أن كتب صلاح رقم ’17’ في تغريدته، ما أثار الكثير من التكهنات، إلا أنه قام بحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

وذكرت صحيفة ‘الصن’ البريطانية أن التغريدة تعتبر لغزا حتى الآن، وذلك كون الرقم ’17’، الذي أرفقه صلاح بالتغريدة لا يشير لأي إحصائية خاصة بالنجم المصري خلال مباراة ‘رد ستار’ الصربي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المباراة، التي لعبها صلاح، الأربعاء، هي الـ18 له في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والـ41 بشكل عام، كما أن ضربة الجزاء لم تكن الـ17 التي يحصل عليها، فقد سدد سابقا 10 ركلات سجل منها 7.

وفي المباراة حقق صلاح إنجازا كبيرا حيث وصل للهدف رقم 50 مع ليفربول في كل البطولات، كما أحرز الهدف رقم 15 له في دوري أبطال أوروبا.

وتخطى صلاح بذلك كل من البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والألماني ميروسلاف كلوزه، والإسباني ديفيد فيا، والفرنسي روبرت بيريز، والبرازيلي أدريانو، حيث سجل كل منهم 14 هدفًا فقط في دوري أبطال أوروبا.

وبات صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفا في جميع البطولات، إذ حقق ذلك خلال 65 مباراة فقط، ويأتي خلفه الإسباني فيرناندو توريس الذي سجل 50 هدفا في 72 مباراة.

وعن هذا الإنجاز، قال صلاح عقب المباراة: ‘هذا عظيم. أنا سعيد للغاية بتسجيل 50 هدفاً مع ليفربول. أنا فخور للغاية وأتمنى أن أواصل التهديف ومساعدة الفريق على الفوز’.

وتابع: ‘كانت مباراة صعبة. كنا نعلم قبلها أنها ستكون قاسية، ولكن من المهم أننا حصدنا الثلاث نقاط’.

وصنع السويسري شيردان شاكيري هدف صلاح الأول، فيما سجل النجم المصري هدفه الثاني من ركلة جزاء، وهو الهدف الذي قال عنه اللاعب: ‘أقوم دائما بتسديد ركلات الجزاء مع منتخب مصر، ولهذا لا أشعر بالقلق. لدينا ترتيب لمنفذي ركلات الجزاء، ميلنر الأول وأنا الثاني. أعددت نفسي قبل المباراة لذلك’.