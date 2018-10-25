مصرف الرافدين يعلن صرف سلف ضعف وضعفين للمتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو 7169 متقاعد .مشيرا الى ان سلفة ضعف وضعفين تكون حسب تقدير راتب المتقاعد وتتراوح ما بين 3 ملايين و 7 ملايين .

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.