مـَـتـعـوب ياليـل السـَـهـَر
ميسون نعيم الرومي
الروح تـَعـَّـبـْهـَه السفـَر – والغـربـَه لهـّـبـَة چانـون
(الدَمـِع حـَدَّه اويـه الجفن) – جـَمـرات حـضنت بجفون
نار البعد تـِلهـَب تـوج – سهمه غـِرَز عيب ايهون
مـَخـْـنـوگ اغص ابعبرتي – بسكوت تهمل لعيون
حسره توج وسط الحـَـشـَه – بجحيل تسطك اسنون
خزن جرح وسط الگلب – واضلوعي بيهه ايوجرون
بـسـكوت تـوجـعـني وأون – والروح بيهه ايعيلون
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الحيـل دَمـَّه هالجـرَه – مـَـتگـلي دوياته اشـلـون ؟
غابـت شـَـمـِسـنـَه اوغربت – والليل عشعش بالكون
سـَـهـْران واحـسـب بالنـَجم – مني غـَـفــِل وايشردون
مـَطـْـفي گـُمـَرنـَه اوهالذبـَـل – بالظلمه مـِنـَّه ايـلمون
غـَـيـَّر مكانـَه اوهالرحـَـل – والعـيـد ويـنـَه ايـعـَيـدون؟
القـَـدَر يـلعـَـب لعـْـبــِتـَه – فـَـنـّان وايـفـن افـنـون
والغدر لابس عـِـمـِتـَه – چذب اوخـيـانـَه ايـعـبـدون
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مـَـتـعـوب ياليـل السـَـهـَر – ابغزل الونين ايـغـزلون
غـَـرْگـان ماخـذني النـَهـَر – والنهر گالو مجنون
مسـفـوح يادمنـه رخص – ليـويـن بينه ايـغدرون
أيـام واســنـيـن المضت – مرجـوحـَه بـيـهـَه ايـهزّون
الـمـوج عـالي يـالبـَـحـَـر – والريـح تـِـصفـر تـدرون
الحسره غصه اوبالگـلـب – والوكـت غـيـَّـر باللـون
يادنـيـه كافي تـعـَـب – صالح اوبـيـهـه ايگـولـون
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اكتوبر / 2018
ســــــــــتوكهولم