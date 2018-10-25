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مـَـتـعـوب ياليـل السـَـهـَر

مـَـتـعـوب ياليـل السـَـهـَر

ميسون نعيم الرومي

الروح تـَعـَّـبـْهـَه السفـَر – والغـربـَه لهـّـبـَة چانـون

(الدَمـِع حـَدَّه اويـه الجفن) – جـَمـرات حـضنت بجفون

نار البعد تـِلهـَب تـوج – سهمه غـِرَز عيب ايهون

مـَخـْـنـوگ اغص ابعبرتي – بسكوت تهمل لعيون

حسره توج وسط الحـَـشـَه – بجحيل تسطك اسنون

خزن جرح وسط الگلب – واضلوعي بيهه ايوجرون

بـسـكوت تـوجـعـني وأون – والروح بيهه ايعيلون

***

الحيـل دَمـَّه هالجـرَه – مـَـتگـلي دوياته اشـلـون ؟

غابـت شـَـمـِسـنـَه اوغربت – والليل عشعش بالكون

سـَـهـْران واحـسـب بالنـَجم – مني غـَـفــِل وايشردون

مـَطـْـفي گـُمـَرنـَه اوهالذبـَـل – بالظلمه مـِنـَّه ايـلمون

غـَـيـَّر مكانـَه اوهالرحـَـل – والعـيـد ويـنـَه ايـعـَيـدون؟

القـَـدَر يـلعـَـب لعـْـبــِتـَه – فـَـنـّان وايـفـن افـنـون

والغدر لابس عـِـمـِتـَه – چذب اوخـيـانـَه ايـعـبـدون

***

مـَـتـعـوب ياليـل السـَـهـَر – ابغزل الونين ايـغـزلون

غـَـرْگـان ماخـذني النـَهـَر – والنهر گالو مجنون

مسـفـوح يادمنـه رخص – ليـويـن بينه ايـغدرون

أيـام واســنـيـن المضت – مرجـوحـَه بـيـهـَه ايـهزّون

الـمـوج عـالي يـالبـَـحـَـر – والريـح تـِـصفـر تـدرون

الحسره غصه اوبالگـلـب – والوكـت غـيـَّـر باللـون

يادنـيـه كافي تـعـَـب – صالح اوبـيـهـه ايگـولـون

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اكتوبر / 2018

ســــــــــتوكهولم

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