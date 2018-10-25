منتخب العراق يودع نهائيات اسيا بـ”خسارة مهينة” امام اليابان

بغداد/ الشارع العراقي:

ودع المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، اليوم الخميس، نهائيات آسيا الجارية في اندونيسيا، بالخسارة من اليابان بخماسية نظيفة .

منتخب اليابان بادر منذ بداية المباراة إلى سلسلة هجمات أفتتح من خلالها التسجيل عند الدقيقة 10 عن طريق يوتا تاكي ، ومن ثم الهدف الثاني بواسطة كيوسوكي تاغاوا في الدقيقة 27، وثالث في الدقيقة 34 بواسطة تايشي هارا.

واستمرت الافضلية للمنتخب الياباني مع حلول الشوط الثاني من المباراة وجاء الهدف الرابع عند الدقيقة 78 عن طريق تايشي هارا، والخامس عند الدقيقة 84عن طريق كوكي سايتو، ليودع بذلك منتخب الشباب البطولة بنقطة واحدة من 3 مباريات .