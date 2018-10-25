هل تستطيع الحكومة الجديدة اخراج القوات الاميركية من العراق؟

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الخميس، ان اخراج القوات الاميركية وانهاء تواجدها في العراق مرهون باتخاذ خطوات عريضة تتمثل بجمع تواقيع نيابية واستصدار قانون يلزم رئيس الوزراء بالدخول في مفاوضات مع الادارة الاميركية لاخراج قواتها من العراق.

وقال الباوي في تصريح إن “مساعي بعض الكتل البرلمانية لاستصدار قرار من السلطة التشريعية يلزم الحكومة باخراج القوات الامريكية من العراق يتطلب جملة خطوط عريضة لانجاحها”.

واضاف الباوي ان “اولى تلك الخطوط تتمثل بجمع التواقيع النيابية الكافية لادراج مشروع القانون على جدول الاعمال، واما الثانية فهي استصدار قرار يلزم كابينة عبد المهدي بالدخول في مفاوضات حثيثة مع الجانب الامريكي لايصال رسالة الرفض النيابي والشعبي لاي وجود عسكري اجنبي على الاراضي العراقية”.

واوضح انه “وفي حال عقمت تلك الخطوط فان اللجوء الى بنود الاتفاقية الامنية الستراتيجية المبرمة مع واشنطن هو الاجدى، كونه يلزم الجانبين باحترام سيادة كل منهما فضلا عن عدم شرعية بقاء اي جندي اجنبي على الاراضي العراقية ما بعد 2011″، مشيرا إلى أنه “من غير المتوقع ان تجدي تلك المساعي كون الجانب الامريكي قد عكف على تشييد قواعد عسكرية يقال انها طويلة الامد في غرب وشمالي العراق”.